Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrer flüchtete von Unfallstelle

Rhaunen (ots)

Am 31. März stieß in der Zeit zwischen 4:00 Uhr und 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in Rhaunen in der Straße "Am Sonnenschlicher" in Höhe des Sportplatzes abgestellten Pkw, welcher hierdurch beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell