Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit vom 30. März, 20:30 Uhr, bis 31. März, 11:15 Uhr, kam es in der Wasenhübelstraße sowie in der Obersteiner Straße durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti und Vandalismus. Dabei wurde eine Garage mit roter Farbe besprüht. Daneben wurde neben einer nicht genauer bestimmbaren Form das Wort "dead" (engl. der Tod) an die Wand angebracht. Des Weiteren wurde eine Buddha-Figur in einem Vorgarten beschädigt, indem ihr der Kopf abgetrennt bzw. zerstört wurde. Auf ein Scheunentor wurde ein Pentagramm aufgesprüht, gepaart mit der Ziffernkombination 666.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0.

