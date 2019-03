Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Wohnungseinbrüche in einem Haus

Hagen (ots)

Am Donnerstag bemerkte der 37-jährige Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in der Breddestraße, dass zwei Wohnungstüren in dem Gebäude aufgebrochen waren. Der Hausmeister führte um 13.00 Uhr einen Kontrollgang durch und stellte hierbei die aufgebrochenen Türen fest. Den Ermittlungen der Polizei zufolge betraten bislang unbekannte Einbrecher die Wohnungen und durchwühlten alle Räume. Da die Wohnungsinhaber im Verlaufe der vergangenen Tage abwesend waren, lässt sich die Tatzeit nicht genau bestimmen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas entwendet hatten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

