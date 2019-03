Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung - Täter stiegen durch Schlafzimmerfenster

Hagen (ots)

Zwischen Mittwoch, 13.03.2019, und Donnerstag, 14.03.2019, kam es zu einem Einbruch in der Lange Straße. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten Einbrecher ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung. Die Mieterin war sich zur Tatzeit, zwischen 20:00 Uhr und 15:30 Uhr, nicht anwesend. Die Unbekannten legten in der Wohnung einen Riegel von innen vor die Tür. Dies taten sie vermutlich um zu verhindern, dass sie durch die Wohnungsinhabern überrascht werden. Vermutlich verließen die Einbrecher die Wohnung wieder durch das Schlafzimmerfenster. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und sucht jetzt nach Zeugenhinweisen (02331 986 2066). Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

