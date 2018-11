POL-REK: 181121-3: Geschwindigkeitsüberwachung - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Verkehrsdienst hat zahlreiche Verstöße festgestellt. Am Dienstagmorgen (20. November) in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 12:30 Uhr führte der Verkehrsdienst auf der Bundesstraße 265 zwischen Brühl und Erftstadt mit dem ESO-Wagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt 64 Fahrzeugführer/-innen hielten die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung in Höhe von 70km/h nicht ein. Am schnellsten unterwegs war ein Autofahrer, der mit 159 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranz war er noch mit 84 km/h zu schnell unterwegs. Der Fahrzeugführer muss mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Die Polizei führt auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen durch. Die nicht angepasste Geschwindigkeit im Straßenverkehr ist immer noch der Killer Nr.1! (cb)

