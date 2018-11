POL-REK: 181121-2: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein 25-Jähriger hat Mittwochmorgen (21. November) eine rote Ampel missachtet. Hinter ihm fuhr ein Streifenwagen.

Die Polizisten fuhren gegen 01:30 Uhr auf der Urfelder Straße in Richtung Eichholzer Straße. Aus dieser bog mit hoher Geschwindigkeit ein Transporter in den Kreisverkehr ein und fuhr weiter in Richtung Urfeld. An der Kreuzung Siebengebirgsstraße missachtete er eine rote Ampel und bog nach links ab. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen und stoppten das Fahrzeug. Ein 25-jähriger Wesselinger stieg aus dem Wagen. Es fiel ihm schwer, gerade zu stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen auf dem Wagen gehörten zu einem anderen Wagen, der vor über einem Monat abgemeldet worden war. Sie nahmen den 25-Jährigen mit auf eine Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen von der Siebengebirgsstraße auf eine Parkfläche versetzt. Die Beamten stellten die Kennzeichen des Wagens sicher. (bb)

