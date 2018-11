POL-REK: 181120- 1: Raub auf Lebensmittelmarkt- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (20. November) gegen 20:40 Uhr einen Lebensmittelmarkt auf der Vorgebirgsstraße überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Unbekannte näherte sich einer Angestellten (24) in dem Geschäft und nahm diese von hinten in den "Schwitzkasten". Anschließend forderte er die 24-Jährige auf, die Kasse zu öffnen. Da die Angestellte selbst die Kasse nicht öffnen konnte, ließ der Täter von ihr ab und öffnete die Kasse gewaltsam. Die Angestellte nutzte diese Gelegenheit zur Flucht und verständigte einen Mitarbeiter, der die Polizei über den Notruf 110 rief. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Räuber mit dem Inhalt der aufgehebelten Kasse in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Bei der Tatausführung trug er eine schwarze Wollmütze mit Sehschlitzen über dem Gesicht, schwarze Handschuhe und eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

