POL-REK: 181120-2: Autofahrer flüchtete nach zwei Unfällen innerhalb kurzer Zeit - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montagvormittag (19. November) war ein 48-jähriger Autofahrer an zwei Unfällen in Brühl beteiligt. Nach beiden Unfällen flüchtete er.

Gegen 10:45 Uhr kollidierte der 48-Jährige auf dem Parkplatz Belvedere in der Burgstraße mit dem Auto einer 37-jährigen Frau. Die Frau rangierte ihren Wagen, als der Mann plötzlich an ihr vorbeifuhr und ihr Fahrzeug dabei beschädigte. Zwar hielt der 48-Jährige zunächst an, setzte anschließend seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nur rund 20 Minuten später war der Mann ein zweites Mal an einem Unfall beteiligt. In der Carl-Schurz-Straße beschädigte er beim Vorbeifahren das Auto eines 39-jährigen Mannes. Abermals flüchtete er von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den Flüchtigen an. Da sie Alkoholgeruch im Atem des 48-Jährigen wahrnahmen, fuhren sie mit ihm in ein Krankenhaus, um ihm dort eine Blutprobe zu entnehmen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren ein. (nh)

