POL-REK: 181119-3: Ladendieb hinterließ seine EC-Karte - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei ermittelte den Wohnort und fahndet nach dem Täter.

Mit einem gestohlenen Fahrrad suchte am Freitagmittag (16. November) um 11:25 Uhr ein etwa 30jähriger Mann einen Getränkemarkt an der Gutenbergstraße in Bergheim auf. Dort steckte er sich zwei Flaschen Hochprozentiges in die Hose und begab sich zur Kasse. Dort wurde er bereits von der 29jährigen Kassiererin nach ihren Beobachtungen erwartet und angesprochen. Der Täter ergriff die Flucht und verlor die erste von zwei Rumflaschen, die auf dem Boden zerbrach. Mit der zweiten Flasche rannte er, verfolgt von einem Zeugen (27), in Richtung Gutenbergstraße / Heinrich-Hertz-Straße. Dabei verlor der Täter einen Schlüsselbund und eine EC-Karte. Dem Zeugen gelang es, dem Täter bei einem kurzen Stopp am Kreisverkehr die zweite Flasche zu entreißen. Die weitere Flucht des Täters konnte der Zeuge nicht verhindern.

Der Zeuge kehrte mit den Gegenständen zurück zum Getränkemarkt, von wo man die Polizei informierte, die vor Ort feststellte, dass das vom Täter benutzte Fahrrad am 19. September aus einem Fahrradkeller eines Hauses an der Venloer Straße in Pulheim-Stommeln entwendet worden war. Die Beamten stellten das Fahrrad, den Schlüsselbund und die EC-Karte sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich des Mannes mit dunkelblonden Haaren, Bluejeans, grüner Jacke und Adidas-Sportschuhen dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell