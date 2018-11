POL-REK: 181119-2: Räuberquartett flüchtete - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Zwei 15-Jährige warteten am Sonntag (18. Dezember) gegen 00:25 Uhr an der KVB-Haltestelle Brühl - Süd auf die Straßenbahn in Richtung Bonn. Nach dem Einfahren der Bahn aus Richtung Schwadorf stiegen von einer fünfköpfigen Gruppe vier Personen nebst einem auffälligen Hund aus. Die Gruppe hielt sich zunächst auf dem Bahnsteig auf, bevor sie an die beiden Jugendlichen herantrat und ansprach. Ein 15-Jähriger wurde unvermittelt zu Boden gebracht, geschlagen und getreten. Im Anschluss wurden beide unter Vorhalt eines Messers durchsucht und bedroht. Mit Bargeld, vier Jacken, einer Kappe, einem Mobiltelefon, einem Kopfhörer und einem Bluetooth-Lautsprecher floh die Gruppe in Richtung Pingsdorfer Straße / Eiskirchener Straße. Die Geschädigten informierten die Polizei, die nach der Tätergruppe fahndete.

Die Täter im Alter zwischen 16 und 18 beschrieben die Geschädigen wie folgt:

1.) Ein Täter war 190cm groß, hatte schwarze Haare (Undercut-Frisur) und trug eine schwarze Kappe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel der Marke "Wellensteyn", einer Bluejeans und schwarzen Nike-Sneakern. Dieser Täter trug ein etwa 20cm langes Messer.

2.) Ein weiterer Täter war etwa 175cm groß, breit gebaut und hatte helle / rötliche Haare. Er trug eine blaue Jacke.

3.) Der dritte Täter war 180 cm groß, dunkelhäutig und von normaler Statur. Er war schwarz bekleidet und trug eine Kappe der Marke "Ralph Laureen".

4.) Ein vierter Angehöriger stand abseits des Geschehens und führte einen etwa kniehohen Hund mit weißem Fell und schwarzen Flecken mit sich, der offenbar dem ersten Täter gehörte. Diese Person trug einen Bart.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

