POL-REK: Nach Unfall am Steuer eingeschlafen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehend verursachte ein Mann einen Unfall und schlief anschließend ein.

Am Samstagmorgen (17. November) befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Wache Hürth gegen 06.55 Uhr die Beselerstraße in Efferen. Dort fiel den Beamten ein abgestellter PKW auf, an dem das Licht eingeschaltet war. Die Stoßstange des Fahrzeugs war mit der Stoßstange eines geparkten PKW verkeilt. Am Steuer saß eine männliche Person und schlief. Als die Polizisten den 29-jährigen aus Würselen ansprachen, nahmen sie Alkoholgeruch in dessen Atemluft war. Ein anschließend durchgeführter Test bestätigte diesen Eindruck (1,28 Promille). Zudem verlief ein Drogenvortest ebenfalls positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Wache Hürth gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden am Fremdfahrzeug beträgt ca. 200 Euro. Dessen Halter wurde durch die Polizei benachrichtigt. (mp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell