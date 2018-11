POL-REK: 181119-1: Mann trank nach Unfall Wodka - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Freitagnachmittag (16. November) ist ein 29-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 45 zwischen Liblar und Bliesheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Der 29-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr in Richtung Bliesheim. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in ein Feld und prallte gegen einen Baum. Während er in seinem Auto auf den Abschleppdienst wartete, genehmigte er sich eigenen Angaben zufolge noch ein Gläschen Wodka. Polizisten nahmen vor Ort Alkoholgeruch in der Atemluft des unverletzten 29-Jährigen wahr und führten einen Alkoholtest durch (1,26 Promille). Eine Ärztin entnahm ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Sein schwer beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell