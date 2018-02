FW-MK: Kaminbrand am Leckerhorstweg

1 weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots) - Von einem Wohnhaus am Leckerhorstweg in Oestrich wurde der Feuerwehr heute Morgen ein Kaminbrand gemeldet. Um 9:20 Uhr rückten hierzu die Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie die Löschgruppen Oestrich und Letmathe der Freiwilligen Feuerwehr aus. Im Inneren eines Kaminzuges war abgelagerter Ruß in Brand geraten. Das Feuer konnte mit Hilfe des Kaminkehrgerätes eingedämmt und gelöscht werden. Hierzu gingen die Einsatzkräfte über das Dach und im späteren Einsatzverlauf über die Drehleiter vor. Die Brandausbreitung auf das Wohnhaus und den Dachstuhl konnte somit verhindert werden. Für die Dauer des Einsatzes, der rund 90 Minuten dauerte, besetzten ehrenamtliche Kräfte die Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße.

