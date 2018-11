POL-REK: 181120-1: Personen besprühten Waggon einer S-Bahn mit Graffiti - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Unbekannten flüchteten. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Dienstagmorgen (20. November) gegen 07:00 Uhr sah ein Zugführer, dass zwei Personen den Waggon einer stehenden S-Bahn am Bahnhof Horrem mit Graffiti besprühten. Der Zugführer informierte sofort die Polizei. Da sich die Personen, als ein Zug entgegenkam, über die Gleise entfernten, musste der Bahnverkehr kurzzeitg gestoppt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 in Kerpen bitten Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. (cb)

