POL-PDLU: (Heßheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal/Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 24.02.2018, gegen 06:10 kommt es in der Heuchelheimer Straße, Ortsausgang Heßheim, in Richtung Heuchelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 19 jähriger Fahranfänger aus Großniedesheim kommt nach links von der Fahrbahn auf die Verkehrsinsel ab und kollidiert mit dem dort befindlichen Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei dem 19 jährigen Fahrer starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,89 Promille. Er wird ins Krankenhaus verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Am PKW des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

