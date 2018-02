POL-PDLU: (Frankenthal) - Diebstahl aus PKW vor Kindergarten, Zeugen gesucht

Frankenthal-Studernheim (ots) - Am 23.02.2018, gegen 11:45 Uhr, holt eine 40 jährige Frankenthalerin ihren jüngeren Sohn aus dem Kindergarten in Frankenthal-Studernheim ab. Ihren PKW stellt sie unverschlossen vor dem Kindergarten ab. Ihr älterer Sohn wartet im PKW. Eine männliche, bislang unbekannte Person, fährt auf einem Fahrrad an den PKW heran, steigt ab, öffnet die Beifahrertür und entwendet den Geldbeutel und das Handy der Mutter vom Armaturenbrett. Den Sohn auf der Rückbank hat der Täter augenscheinlich im ersten Moment nicht wahrgenommen. Als er ihn sieht, entschuldigt er sich und flüchtet in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 550EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Frank, POK



Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell