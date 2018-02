POL-PDLU: Ladendiebstahl mit Täterfestnahme Freitag, 23.02.2018, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr

Speyer (ots) -

Am gestrigen Freitagabend beobachtete eine Supermarktmitarbeiterin in der Tullastraße drei männliche Personen, welche eine Stofftasche mit Lebensmitteln und Alkoholika befüllten und dann - ohne zu bezahlen - das Ladengeschäft verließen. Während einer der Männer freiwillig auf Aufforderung der Mitarbeiter in den Laden zurückkehrte, wurden die beiden flüchtenden Anderen vom Filialleiter und einem Zeugen verfolgt. Sie konnten schließlich von einer Funkstreife in Speyer-Nord entdeckt und festgenommen werden. Das Diebesgut aus dem Supermarkt im Gesamtwert von ca. 80 Euro konnte ebenso sichergestellt werden, wie ein Paar neuwertige Turnschuhe mitsamt Etikett, die bislang noch keinem Geschäft zugeordnet werden konnten. Die drei Beschuldigten im Alter von 44, 26 und 23 Jahren waren allesamt alkoholisiert und wiesen Promillewerte zwischen 1,08 und 1,44 auf.

