POL-PDLU: Drogenfund Samstag, 24.02.2018, gegen 03.00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstags fiel einer Funkstreife in der Hilgardstraße eine dunkel gekleidete männliche Person auf, welche in der Folge einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks wurde ein Behältnis mit einer verdächtigen Substanz aufgefunden, bei welcher es sich laut Angaben des Mannes um Amfetamin handelte. Ein durchgeführter Wiege- und Testbericht bestätigte dies und zeigte 21 Gramm der verbotenen Substanz an. Gegen den 42-jährigen Speyerer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

