POL-PDLU: (Frankenthal) - Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal/Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 23.02.2018, gegen 12:05 Uhr, schlägt ein 73 jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim auf einen geparkten PKW am Bahnhof in Frankenthal ein und beschädigt diesen. Passanten die ihn vom Einschlagen abhalten wollen, beleidigt er. Als Grund hierfür gibt der 73 jährige an, dass er sich darüber aufregt, dass der PKW nicht ordnungsgemäß geparkt ist. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf ca. 2000EUR.

