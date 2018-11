POL-REK: 181120-3: Alkoholfahrt verhindert - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montagabend (19. November) nahmen Angehörige einem alkoholisierten Mann vorsorglich den Autoschlüssel ab.

Vorausgegangen war ein Familienstreit. Der 55-Jährige hatte gegen 22:30 Uhr die Polizei zur Anschrift seiner Tochter in der Otfried-Preußler-Straße gerufen. Aufgrund des Streits sei er nicht mehr erwünscht gewesen und habe aus dem Grund seine Sachen ins Auto gepackt. Daraufhin habe sein Sohn den Autoschlüssel in seine Obhut genommen, womit der 55-Jährige nicht einverstanden war. Der Sohn sowie die Tochter des Mannes erklärten den Beamten, den Schlüssel zum Schutz ihres Vaters aufbewahrt zu haben, da dieser betrunken gewesen sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Die Polizisten wiesen ihn darauf hin, in dem Zustand kein Fahrzeug führen zu dürfen. Da er weiterhin darauf bestand, mit seinem Auto fahren zu dürfen, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher. Der 55-Jährige wurde aggressiv, beleidigte eine Beamtin und schlug einen Beamten, woraufhin sie ihn in Gewahrsam nahmen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstandes ein. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten blieben unverletzt. (nh)

