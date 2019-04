Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach misslungenem Überholvorgang

Herrstein (ots)

Am Montag, dem 01.04.2019 gegen 08:45 Uhr überholte ein weißer BMW auf der L160 in Höhe Herrstein einen blauen LKW, welcher in Richtung Kempfeld fuhr. Auf Grund des Gegenverkehrs musste der Fahrer des weißen BMW´s den Überholvorgang durch abruptes Einscheren beenden und kollidierte dabei mit dem blauen LKW. Am LKW entstand ein Sachschaden auf der Fahrerseite.

Der weiße BMW, vermutlich 1er Reihe, entfernte sich nach der Kollision ohne Anzuhalten vom Unfallort. Nach ersten Ermittlungen müsste der BMW größere Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen.

Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des flüchtigen Unfallverursachers werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

