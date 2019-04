Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Baustellenschild entwendet

Züsch (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Baustellenschild von einer Baustelle in Züsch in der dortigen Saarstr.. Die Tatzeit dürfte zwischen Freitag, 29.03.19, 16.00 Uhr und Montag, 01.04.2019, 08.30 Uhr liegen. Eine in Hermeskeil ansässige Firma ist an einem Anwesen in der Saarstr. mit Dacharbeiten beschäftigt und hatte zu diesem Zweck das Verkehrszeichen an der Straße aufgestellt. Täterhinweise erbeten bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, unter der Telefonnummer 06503/9151-0.

