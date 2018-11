POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BAB 61 AK Speyer - Autopanne führt fast hinter Gitter

Speyer (ots) - Am 16.11.2018 gegen 22:30 Uhr konnten die Beamten der Polizeiautobahnstation einen Pannen-Pkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Autobahn 61 in der Abfahrt Speyer feststellen. Zunächst befand sich niemand vor Ort. Nach kurzer Wartezeit kehrte jedoch ein 45-Jähriger Speyerer mit einem Benzinkanister zum Fahrzeug zurück. Für ihn war der Ärger jedoch noch nicht vorbei. Bei der Kennzeichenüberprüfung konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war und der Mann ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs gewesen war. Als die Beamten weitere Überprüfungen vornahmen, stellten sie auch noch einen offenen Haftbefehl fest. Doch weder der Mann, noch seine Lebensgefährtin konnten den geforderten Geldbetrag, welcher die Unterbringung in einer JVA abwenden würde, vor Ort auftreiben. Erst ein Anruf bei einer befreundeten Schneckenzüchterin führte zur Abwehr einer drohenden Unterbringungshaft. Die Schneckenzüchterin fuhr geradewegs zur Polizei in Delmenhorst und zahlte den Betrag ein. So entging der Mann noch mal knapp einem Kurzaufenthalt in einer nahegelegen JVA.

