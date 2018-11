POL-PDNW: versuchter Einbruch in Bürogebäude

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Mannheimer Straße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, konnten jedoch nicht in das Objekt gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

