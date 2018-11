POL-PDNW: Leichtsinn - und plötzlich war das Auto weg

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ein 32-jähriger Mannheimer stieg gestern, gegen 23:15 Uhr, in der Schwesternstraße in Neustadt aus seinem PKW aus, beließ jedoch den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss und lehnte die Fahrertüre lediglich an. Diese günstige Gelegenheit machte sich ein noch unbekannter Täter zunutze und fuhr mit dem Auto davon. Zwar erfasste der Geprellte geistesgegenwärtig die Situation und versuchte noch durch einen Sprint sein Fahrzeug wiederzuerlangen. Die Bemühungen waren jedoch erfolglos. So blieb dem 32-Jährigen nur der Gang zur Polizei. Nach der Anzeigenaufnahme wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife auf dem Walter-Engelmann-Platz abgestellt aufgefunden. Weil es verschlossen war musste der Geschädigte es schließlich abgeschleppten lassen. Gegen den Nutzer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell