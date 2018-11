POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim Leistadt (ots) - Am Mittwoch wurde von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr in Bad Dürkheim Leistadt, in der Hauptstraße, Fahrtrichtung Weisenheim am Berg, eine Laserkontrolle durchgeführt. In dem mit 30 km/h begrenzten Bereich wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hierbei lag nach Abzug der Toleranz, der höchst gemessene Wert bei 47 km/h.

