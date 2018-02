POL-HI: Unbekannte versuchen einen Parkscheinautomaten aufzusprengen.

Hildesheim (ots) - (jpm) Im Zeitraum von Mittwoch, 21.02.2018, bis Freitag, 23.02.2018, versuchten unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten in der Schützenallee in Hildesheim aufzusprengen. Ein Mitarbeiter der Stadt Hildesheim bemerkte den beschädigten Parkscheinautomaten in den Morgenstunden des 23.02.2018 nach Hinweisen einer weiblichen Person, welche gemeldet hatte, dass der Automat keine Parkscheine mehr herausgebe. Der Stadtmitarbeiter informierte anschließend die Hildesheimer Polizei. Den Ermittlungen der eingesetzten Beamten zufolge haben die unbekannten Täter vermutlich erst die Klappe des Münzausgebers abmontiert und anschließend einen, nicht näher bekannten, pyrotechnischen Gegenstand in die Öffnung gesteckt und entzündet. Den Tätern gelang es jedoch nicht, Zugriff auf das im Automaten befindliche Geld zu erhalten. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Automat ist nicht mehr funktionsfähig und wurde durch die Stadt außer Betrieb gesetzt. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Ruf-Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell