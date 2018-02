POL-HI: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Ein 50-jähriger Elzer hatte seinen silbernen Pkw Volvo am 23.02.2018 in Elze, Osterstraße, auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Im Zeitraum von ca. 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verursacher mit einem silbernen / grauen Pkw den Parkplatz und prallte beim Vorbeifahren gegen die vordere Stoßstange des Volvo, wobei an der Stoßstange ein Lackschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Fahrzeug des Verursachers wurde vermutlich auf der Fahrerseite beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

