POL-PDNW: Ladendiebin flüchtet - Wird sie eine Kameraüberwachung überführen?

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.11.18 betritt eine etwa 18-jährige unbekannte Frau mit schulterlangen Haaren um 13:00 Uhr eine Parfümerie Neustadt und steckt Waren aus der Auslage in ihre mitgeführte Handtasche. Dies sieht eine Angestellte des Geschäfts. Vor der Parfümerie spricht sie die Unbekannte auf ihre Beobachtungen an. Die Täterin lässt daraufhin ihre Tasche zurück und flüchtet zu Fuß. Wahrscheinlich wurde die Täterin jedoch von Überwachungskameras gefilmt. Eine Sicherung und Auswertung der Videosequenzen in den kommenden Tagen wird Aufschluss bringen.

