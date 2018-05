POL-GÖ: (234/2018) Versuchter Einbruch in Betrieb in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Elliehäuser Weg in der Nacht zu Dienstag, 1. Mai 2018

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Dienstag (01.05.18) in einen Betrieb im Elliehäuser Weg einzubrechen. Nach derzeitigen Ermittlungen wollten die Täter eine Tür des Geschäftes gewaltsam öffnen. Ohne in das Innere zu gelangen entkamen die Einbrecher unerkannt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

