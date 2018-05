POL-GÖ: (233/2018) Alkoholisierter Fahrer verursachte mehrere Unfälle in Dransfeld

Göttingen (ots) - Dransfeld (Landkreis Göttingen), Bachstraße, Kreuzungsbereich Bachstraße/Am Bleichanger/Alte Markt Dienstag, 1. Mai 2018, zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr

DRANSFELD (jan) - Ein vermutlich erheblich alkoholisierter Autofahrer hatte am Dienstag (01.05.18) gegen 18.00 Uhr in der Bachstraße in Dransfeld (Landkreis Göttingen) erst beim Ausparken ein abgestelltes Auto gerammt. Anschließend setzte der 18-Jährige mit seinem Toyota die Fahrt fort und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Auch hier fuhr er weiter ohne sich um Schäden zu kümmern. Im Kreuzungsbereich Bachstraße/Am Bleichanger/Alte Markt verlor der junge Fahrer schließlich die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte frontal gegen ein Gebäude. An der Hauswand wurden Teile der Fassade beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Mann starken Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,89 Promille.

Der Fahrer aus der Samtgemeinde Dransfeld wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Toyota entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie Verkehrsunfallflucht ein. Die Polizeistation Dransfeld bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05502/2079 zu melden.

