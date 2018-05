POL-GÖ: (230/2018) Vermutlich alkoholisierter Autofahrer von der Polizei in der Straßenmitte schlafend angetroffen

Göttingen (ots) - Duderstadt, Haberstraße Sonntag, 29. April 2018, gegen 03.50 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Mitten auf der Fahrbahn in der Haberstraße in Duderstadt war ein vermutlich alkoholisierter Autofahrer am frühen Sonntag (29.04.18) in einem Wagen eingeschlafen.

Anwohner riefen gegen 03.50 Uhr die Polizei, weil ein Auto in der Mitte der Straße abgestellt war und kein anderes Fahrzeug vorbei käme. Als die alarmierten Beamten eintrafen, konnten sie am Steuer eines Renaults einen 53-jährigen Mann schlafend antreffen. Die Ermittler mussten den Fahrer aus der Gemeinde Seeburg erst wachrüttelten. Während der anschließenden Kontrolle vernahmen die Polizisten bei dem Mann aus dem Gemeinde Seeburg deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein Alkoholtest lehnte er jedoch ab.

Dem 53-Jährigen wurde einen Blutprobe entnommen und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell