POL-GÖ: (229/2018) Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Lenglern - Unbekannte stehlen grauen Audi A 4

Göttingen (ots) - Flecken Bovenden, Ortsteil Lenglern, In der Laake Nacht zu Samstag, 28. April 2018

BOVENDEN (jk) - Mit einem bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "In der Laake" im Bovender Ortsteil Lenglern entwendeten Autoschlüssel haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (28.04.18) anschließend den PKW des Hausbesitzers gestohlen.

Bei der Tat ließen die Diebe nach derzeit vorliegenden Informationen außerdem ein Mountainbike sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Von dem sieben Jahre alten Audi A 4 mit GÖ-Kennzeichen fehlt jede Spur. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell