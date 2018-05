POL-GÖ: (228/2018) Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei informiert zur Problematik "Alkohol und Drogen am Steuer"

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN (jk) - Rund um die Problematik "Alkohol und Drogen am Steuer" dreht sich der Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei am kommenden Mittwochabend (02.05.18). Für Fragen und Hintergrundinformationen, z. B. zu Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit und auch rechtlichen Folgen, steht Polizeioberkommissar Markus Schaile zur Verfügung. Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt. Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell