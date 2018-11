FW-OE: Jahreshauptversammlung des Tambourcorps Meggen der Feuerwehr Lennestadt

Auf dem Bild v.L.n.R. Dominik Thiele, Marc Laukant, Barbara Eckhardt, Fabian Laukant, Christoph Martin, Heike Wirth Foto: Tambourcorps Meggen Bild-Infos Download

Lennestadt (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 fand die Jahreshauptversammlung des Tambourcorps Meggen der freiwilligen Feuerwehr Lennestadt im Feuerwehrgerätehaus Meggen statt. Neben 40 Mitgliedern und den beiden Ehrenvorsitzenden Werner Mester und Bernhard Puspas nahmen auch Stadtbrandinspektor Markus Hamers, Leiter der Feuerwehr Lennestadt, sowie der Einheitsführer Meggen, Kävin Paas und sein Stellvertreter Frank Berghoff, an der Jahreshauptversammlung teil. Das Tambourcorps Meggen blickte auf einen vollen Terminkalender zurück. So spielte man in diesem Jahr 6 Schützenfeste, ein Kinderschützenfest und 2 Freundschaftstreffen. Bei den turnusgemäßen Vorstandwahlen wurde Barbara Eckhardt als Schriftführerin in Ihrem Amt bestätigt. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Fabian Laukant von der Versammlung gewählt. Kassenprüferin wurde Tatjana Weber. Auf der Tagesordnung stand neben den Vorstandswahlen auch die Ehrung von langjährigen Mitgliedern und Beförderungen. Seit 30 Jahren sind die Musiker Ingo Drees und Christoph Brüggemann im Tambourcorps aktiv. Heike Wirth wurde für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Linda Wagner und Jana Schäfer wurden nach bestandenem D1 Lehrgang für Spielleute zu Feuerwehrmusikerinnen befördert. Mit aktuell 13 Jugendlichen und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung ist man für die Zukunft gut gewappnet. Bei den Ausbildern Marc Laukant, Marcel Laukant und Dominik Thiele bedankte sich der Vorstand mit einem Präsent für die geleistete Arbeit. Besonders stolz ist man auf die gute Zusammenarbeit der Lennestädter Spielmannszüge, die sich untereinander vertrauen und gegenseitig helfen. Auch 2019 stehen wieder einige Termine auf dem Dienstplan des Tambourcorps Meggen. So spiel man neben 8 Schützenfesten auch 2 Kinderschützenfeste und auf dem Stadtfest der Stadt Lennestadt. Zusätzlich ist für das nächste Jahr ein Probenwochenende sowie eine Jugend- und Vereinsfahr geplant.

