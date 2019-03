Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss (07+61-0603)

Speyer (ots)

07.03.2019 Bei der Kontrolle eines 31-jährigen VW Fahrers gegen 08.15 Uhr in der Industriestraße wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der aus Schifferstadt stammende Mann gab an, dass der letzte Konsum schon Jahre zurückliegen würde. Ein durchgeführter Test reagierte allerdings positiv auf das Betäubungsmittel Amphetamin. Jetzt räumte der Fahrer ein, gegen 06.00 Drogen konsumiert zu haben. Gegen 16.10 Uhr wurde in der Wormser Landstraße ein Mofa Fahrer mit abgelaufenem blauen Versicherungskennzeichen angehalten und kontrolliert. Bei dem 24-Jährigen wurde ebenfalls drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Er räumte ein, vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

