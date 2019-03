Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Golf Fahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt (65-0603)

Dudenhofen (ots)

07.03.2019, 16.15 Uhr Zu spät erkannt hat eine 18-jährige VW Polo Fahrerin in der Berghauser Straße einen vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden VW Golf. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Golf auf einen davor wartenden VW Polo geschoben. Dabei wurde die Golf Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

