Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Schwerer Verkehrsunfall beim Umspannwerk

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am 07.03.2019, gegen 16:40 Uhr, befährt ein Leichtkraftroller die L522 von Weisenheim kommend in Richtung Frankenthal. Aus Richtung Maxdorf kommend befährt ein PKW, VW Polo, die K2 in Richtung Umspannwerk. An der Einmündung biegt der PKW nach links Richtung Weisenheim ab. Der PKW ist hier der Vorfahrt untergeordnet (Vorfahrt gewähren). Die tiefstehende Sonne blendet die 24jährige Beindersheimerin, so dass sie den von links kommenden, weißen Roller übersieht. Dieser kollidiert in die Front des PKW, der Roller überschlägt sich über diesen und schlägt dahinter auf. Der 50jährige Rollerfahrer aus Lambsheim ist bedingt ansprechbar und kommt mittels Rettungsdienst und multiplen Verletzungen ins Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt. Der Roller wird durch den Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Auch der PKW ist durch die stark eingedrückte Front nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06237 934-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell