POL-PDLU: Otterstadt - Containeraufbruch geklärt (17-270518)

Der Aufbruch von zwei Baucontainer am 23.05.2018 auf einem Gartengrundstück in Otterstadt, bei dem der Täter keine Beute machte und Sachschaden in Höhe von 600 Euro verursachte konnte aufgeklärt werden. Der Täter hatte sich damals verletzt und eine Blutspur hinterlassen. Die Auswertung des DNA Abriebs überführte einen 37-jährigen Mann, der in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzungs- und Diebstahldelikten aufgefallen war.

