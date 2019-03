Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Festnahme von Ladendieben-

Frankenthal (ots)

Am 06.03.2019, gegen 10.25 Uhr, wird durch einen Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Wormser Straße gemeldet, dass 2 Männer, nachdem sie Parfüm im Wert von etwa 300 Euro entwendet haben, aus dem Markt geflüchtet seien. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen können die beiden Täter zunächst am Bahnhof gesichtet werden. Bei Erblicken der Einsatzkräfte flüchten die beiden Täter über das Bahnhofsgelände in Richtung Johann-Klein-Straße, wo sie letztendlich auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Firma vorläufig festgenommen werden können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

