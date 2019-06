Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle auf Baustelle

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitag bis Dienstag entwendeten unbekannte Täter im Bereich einer Baustelle, an der gerade Straßen- und Kanalarbeiten durchgeführt werden, aus der verschlossenen Fahrerkabine eines in der Donnersbergstraße stehenden Radladers ein Radio, ein Betriebsfunkgerät sowie diverse kleinere Werkzeuge. Weiterhin entwendeten sie in der Berliner Straße einen Wasserschacht, der für den späteren Einbau auf dem Bürgersteig abgestellt war. Der Abtransport des Wasserschachtes müsste mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



