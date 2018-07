POL-PPMZ: Taschendiebstahl im Schuhgeschäft

Mainz-Altstadt (ots) - In einem Schuhgeschäft in der Franziskanerstraße ist es am Mittwochmittag zu einem Taschendiebstahl gekommen. Die 69-Jährige probiert Schuhe an, als sie ein leichtes Ziehen an ihrer Umhängetasche bemerkt. Daraufhin stellt sie fest, dass ihre Brieftasche nicht mehr in der Umhängetasche ist. Hinter ihr waren lediglich zwei Frauen, die ebenfalls Schuhe aussuchten. Die Polizei befragt das Verkaufspersonal und durchsucht das Geschäft, jedoch mit negativem Ergebnis.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

