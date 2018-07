POL-PPMZ: Körperverletzung nach Streit um Verkehrsregeln

Mainz-Neustadt (ots) - Mittwoch, 04.07.2018, 13:00 Uhr

Am Mittwochmittag ist es in der Kurfürstenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 25-Jähriger fährt mit seinem Auto die Kurfürstenstraße entlang. Als ein Hund auf die Straße läuft, hält er an. Dann sei der 39-Jährige zu seinem Autofenster gekommen und habe ihn angeschrien, dass vor Ort ein verkehrsberuhigter Bereich sei. Daraufhin steigt der Mann aus und beide streiten sich verbal. Plötzlich habe der 39-Jährige ihn mit einem Zollstock auf die linke Kopfseite geschlagen. Daraufhin habe er sich mit den Fäusten gewährt. Passanten seien folgend dazugekommen und haben die Beteiligten voneinander getrennt. Gegen beide Männer wird Strafanzeige erstattet.

