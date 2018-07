POL-PPMZ: Mainz - Linstow, Geburtstagsreise entzweit Freunde

Mainz (ots) - Mittwoch, 4. Juli 2018

Um den 40sten Geburtstag ihres Freundes im Mai angemessen zu begehen, planen vier Freunde zwischen 36 und 49 Jahren einen Wochenendtrip in das schöne Linstow nach Mecklenburg-Vorpommern. Für die gesamte Organisation erklärt sich ein 47-Jähriger aus Havelsee bereit und zieht dafür auch insgesamt 600,- EUR von seinen Freunden ein. Am Tag der Reise meldet er sich jedoch krank und kann diese nicht mit antreten. Im Hotel eingetroffen, legen die Freunde die Hotelkosten vor und teilen dies dann ihrem erkrankten Freund per Messenger mit. Dieser zahlt das Geld jedoch nicht zurück, ist seitdem auch nicht mehr erreichbar und reagiert auch nicht auf Mails, Briefe und mittlerweile sogar Einschreiben. Die vier Freunde haben sich daher dazu entschlossen eine Strafanzeige wegen Unterschlagung gegen ihren nun vermutlichen Ex-Freund zu erstatten.

