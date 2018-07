POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Betrüger verkauft minderwertige Messer- und Topfsets

Mainz (ots) - Fall 1: Donnerstag, 28.06.2018, 08:50 Uhr: Morgens wird der 72-Jährige vor seinem Haus von einer männlichen Person angesprochen. Der Mann bietet ihm aus dem Kofferraum seines niederländischen PKW (C-Klasse Silber) Topf- und Messersets an. Er behauptet die Gegenstände hätten angeblich einen Wert von 10.000 Euro und er würde die Sachen für 4.000 Euro verkaufen. Der 72-Jährige einigt sich mit dem Mann auf 3.000 Euro Verkaufspreis und hebt mit ihm zusammen das Geld von der Bank ab. Später, nachdem der "Verkäufer" weg ist, kommen dem 72-Jährigen Zweifel. Er erstattet Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Fall 2: Versuchter Betrug, Freitag, 29.06.2018, 11:55 Uhr: Ein 78-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad die Hindenburgstraße, als ihm ein silberner Mercedes mit niederländischen Kennzeichen entgegenkommt. Der Wagen wendet spontan und passt den 78-Jährigen an der Straßenecke Colmarstraße ab. Zunächst erkundigt sich der Fahrer, ob sich der Rentner in der Gegend auskennt, und bietet ihm daraufhin Messer- und Topfsets an. Er behauptet, er wolle diese verschenken, da er sie sonst verzollen müsse. Er bietet dem Rentner sogar an, mit ihm nach Hause zu fahren. Jedoch erkennt der 78-Jährige die Masche sofort und wimmelt den Fahrer ab. Es bleibt beim Betrugsversuch. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

