POL-PPMZ: Diebstahl eines Rucksacks am Rheinufer

Mainz-Weisenau (ots) - Dienstag, 03.07.2018, 23:15 Uhr bis 23:30 Uhr

Am Rheinufer in Höhe Rheinstrasse/Peter-Altmaier-Allee ist es am Dienstagabend zu einem Taschendiebstahl gekommen. Eine 33-Jährige steht mit mehreren Personen im Kreis, mehrere Taschen haben sie in der Mitte des Kreises auf dem Boden abgestellt. Als die Geschädigte den Ort für kurze Zeit verlässt, ist ihr Rucksack verschwunden. Im Rucksack befinden sich mehrere Wertgegenstände sowie eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren. Keiner der Personen hat etwas beobachtet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell