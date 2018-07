POL-PPMZ: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Mainz-Oberstadt (ots) - 03.07.2018, 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr

Auf einem Baustellengelände An der Goldgrube wurde am Dienstagnachmittag eine Geldbörse aus einem Baustellenfahrzeug entwendet. Der Geschädigte stellt gegen 17:45 Uhr fest, dass die Fahrzeugtür des Baustellenfahrzeugs offen steht und ein Fahrrad davor liegt. Aus dem Handschuhfach wurde eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein altes - nicht fahrbereites - Mountainbike. Die Überprüfung der Rahmennummer und Spurensicherung verliefen negativ. Es liegen keine Täterhinweise vor. Der Baustellenbereich ist nicht videoüberwacht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeipräsidium Mainz

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



