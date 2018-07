POL-PPMZ: Fischdiebstahl

Heidesheim am Rhein (ots) - Zwischen Sonntag, den 01.07.2018, 23:00 Uhr und Montag, den 02.07.2018, 06:00 Uhr begeben sich unbekannte Täter auf die Gartenseite eines Einfamilienhauses in der Ernst-Krebs-Straße in Heidesheim. Dort zerstören sie einen Holzzaun und dringen auf das Gartengrundstück ein. Aus dem dort befindlichen Teich entwenden die Täter schließlich zwei hochwertige Koi Fische im Gesamtwert von 500,00 EUR. Koi 1: Ca. 50 cm, weiß mit schwarzen Flecken, Koi 2: Ca. 45 cm, durchgehend silberfarben. Hinweise bitte an die Polizei in Ingelheim.

