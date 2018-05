POL-NOM: Harriehausen - Bulle außer Rand und Band

Bad Gandersheim (ots) - Harriehausen - In den Vormittagsstunden des 03.05.2018 wurde ein ausgebrochener Bulle am östlichen Dorfrand von Harriehausen gesichtet. Bemühungen von Verantwortlichen und Polizei, das Tier einzufangen, schlugen fehl und der Bulle entfernte sich in Richtung angrenzender Bundes- und Landesstraßen. Letztlich blieb keine andere Möglichkeit, als das Tier durch einen hinzugezogenen Schlachtermeister sach- und fachgerecht erlegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell