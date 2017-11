POL-F: 171117 - 1227 Frankfurt-Heddernheim: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots) - (ka) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 16.11.2017, brachen unbekannte Diebe in einen Kiosk in der Straße In der Römerstadt ein und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Die Einbrecher betraten den Kiosk durch die Hintertür, welche sie zuvor aufhebelten, und klauten dort Bargeld und Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Es liegen aktuell keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

